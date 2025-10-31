Dalle storie di mare ai sapori dell’entroterra, Fano ha celebrato undici eccellenze locali nella settima edizione de I Tesori di Mare, di Terra e di Sapore, evento ideato da Alberghi Consorziati e Confcommercio Marche Nord e condotto da Sergio Ferri. "Lavoriamo da gennaio per segnalare le eccellenze del territorio e dell’entroterra" ha spiegato il presidente Luciano Cecchini, ringraziato dalla presidente provinciale Agnese Truffelli per il lavoro e la passione che da anni rendono unico l’appuntamento. L’iniziativa ha chiuso idealmente il progetto Itineris – I Viandanti del Gusto, che nell’edizione 2025 ha portato 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal mare ai monti: Fano celebra le eccellenze