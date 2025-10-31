Tarantini Time Quotidiano Sarà un’inaugurazione dell’anno scolastico all’insegna dell’ispirazione e dell’eccellenza quella organizzata dal Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, che lunedì 3 novembre 2025, alle ore 10:30, ospiterà presso il Teatro De Sanctis un evento speciale con la partecipazione dell’ingegnere Davide Abate, attuale Chief Industrial Officer di Ferrari S.p.A. ed ex studente dell’istituto A dialogare con gli studenti delle classi quinte e con i rappresentanti di tutte le classi dell’Istituto, sarà una figura di rilievo dell’ingegneria industriale italiana, il cui percorso professionale testimonia come impegno, formazione e visione possano trasformarsi in opportunità concrete e traguardi di prestigio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Dal Liceo De Sanctis-Galilei ai vertici di Ferrari: Davide Abate inaugura l’anno scolastico con una lezione di futuro