Dal gol a Buffon al record europeo | chi è Tiritiello il difensore bomber dell' Entella

Quattro reti, tutte decisive e in casa: il centrale elbano ha realizzato finora quasi la metà delle reti stagionali dei biancazzurri e si gode un primato europeo con il difensore del Bayer Leverkusen Grimaldo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dal gol a Buffon al record europeo: chi è Tiritiello, il difensore bomber dell'Entella

