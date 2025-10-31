dal backstage alla passerella | i beauty look di mia cosmetics per il fashion show di shein definiscono i trend della fw25
La nuova stagione si apre all’insegna della creatività e della ricerca: sotto la direzione creativa di Omar Turrini, Key Make-up Artist del brand, il team MIA Cosmetics ha celebrato il make-up come forma d’espressione personale, identificando quattro beauty trend sulla passerella del Fashion Show. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rosy Carta. Madonna · True Blue (Remix/Edit). Backstage Art in Fashion prima di salire in passerella bellissimo abito della stilista Marisa Rubino - facebook.com Vai su Facebook
La make-up artist Isabella Cosi Makeup ha condiviso un carosello di backstage dell’evento Roma Sposa 2025, mostrando Helena Prestes mentre si prepara per la sfilata del brand The Woman in White. https://instagram.com/p/DQB0O3wCA1S/?igsh=M - X Vai su X
London Fashion Week, il recap dei beauty look visti in passerella - Calato il sipario sulla London Fashion Week SS 2026 è tempo di tirare le somme e fare il punto su tutte le principali tendenze beauty viste in passerella. Si legge su vanityfair.it