dal 4 al 25 novembre il rito del jazz alla cascina cuccagna di milano con rusnak gli aeronauts falzone e andreoli

MILANO - Entra nel vivo la quarta stagione de Il rito del jazz, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi alla Cascina Cuccagna di Milano, negli accoglienti locali del ristorante Un posto a Milano, che per l’occasione si trasforma, una volta alla settimana, nel Cuccagna. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

