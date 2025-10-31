Dal 3 al 12 novembre lavori di Terna a Tremestieri Etneo | interventi per il nuovo collegamento elettrico

Cataniatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Tremestieri Etneo proseguiranno dal 3 al 12 novembre i lavori civili di Terna, finalizzati alla posa dei cavi ad alta tensione per il collegamento tra le cabine primarie di San Giovanni Galermo e San Giovanni La Punta.I lavori interesseranno via Marconi e via Roma, due importanti direttrici di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

