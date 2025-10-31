Dal 12 novembre stop all' accesso libero a 48 siti porno | c’è anche PornHub
AgCom impone la verifica dell'età per l'accesso ai contenuti per adulti: tra i portali coinvolti PornHub, YouPorn e OnlyFans. La misura rientra nel Decreto Caivano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Si allarga la questione dei microprocessori: altri costruttori rischiano stop produttivi entro novembre - facebook.com Vai su Facebook
Siti porno, dal 12 novembre 2025 stop all’accesso libero per 48 portali: ecco quali - AgCom ha pubblicato, sul proprio sito, la lista dei siti ai quali, a partire dal prossimo 12 novembre, non si potrà più accedere attraverso ... Segnala lapresse.it
Stop all’accesso libero a 48 siti porno: bisognerà dimostrare la maggiore età - Dal 12 novembre, gli utenti che si collegano da computer verranno reindirizzati a un portale di identificazione gestito da un soggetto terzo, indipendente e ... Riporta huffingtonpost.it
Dal 12 novembre stretta sui siti porno: entra solo chi dimostra di essere maggiorenne, ecco cosa prevede la delibera AGCOM - AGCOM impone a 48 piattaforme di adottare sistemi di "age assurance" per impedire l’accesso ai ... Si legge su hwupgrade.it