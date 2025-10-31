Dal 12 novembre scatta la verifica dell’età per i siti vietati ai minori
ABBONATI A DAYITALIANEWS Conto alla rovescia per l’applicazione delle nuove regole Agcom. A partire dal 12 novembre 2025 entreranno ufficialmente in vigore le norme dell’ Agcom che impongono la verifica dell’età degli utenti per accedere ai siti vietati ai minori, come quelli dedicati a contenuti pornografici, giochi d’azzardo online o vendita di alcolici e sigarette. Queste piattaforme hanno tempo fino a quella data per adeguarsi alle disposizioni dell’Autorità, stabilite da una delibera approvata nella primavera scorsa, che concedeva sei mesi di transizione. Una sperimentazione parallela a quella europea. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
Dal 15 novembre scatta l’obbligo per gli automobilisti di montare pneumatici invernali o di avere catene o calze da neve a bordo. ? È il momento di avvisare i clienti, organizzare gli appuntamenti e ottimizzare la gestione del magazzino. Anticipare i cambi g - facebook.com Vai su Facebook
Tariffe Amt, da novembre scatta l’adeguamento tariffario: il Comune punta all’equilibrio tra qualità del servizio e conti https://genovaquotidiana.com/2025/10/21/tariffe-amt-da-novembre-scatta-ladeguamento-tariffario-il-comune-punta-allequilibrio-tra-qualita-del - X Vai su X
Stretta sul porno online, scatta obbligo verifica maggiore età per accedere a 48 siti web - (Adnkronos) – Dal prossimo 12 novembre sarà impossibile accedere a 48 siti web con contenuti per adulti senza aver prima superato una verifica dell’età, che dovrà essere di 18 anni o superiore. Scrive sassarinotizie.com
Dal 12 Novembre scatta l'obbligo di identificazione per accedere ai siti porno in Italia - Dal 12 novembre 2025, i siti porno in Italia richiederanno una verifica obbligatoria dell'età tramite enti indipendenti, garantendo anonimato. Si legge su tech.everyeye.it
Siti porno, verifica dell'età obbligatoria dal 12 novembre per 48 piattaforme: da OnlyFans a Youporn, cosa cambia - Dal 12 novembre 2025 in Italia finirà l’era dell’accesso libero ai siti porno, che finora permetteva a chiunque di entrare dichiarando semplicemente di essere maggiorenne, ... Riporta leggo.it