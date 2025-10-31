Dal 12 novembre scatta la verifica dell’età per i siti vietati ai minori

Conto alla rovescia per l'applicazione delle nuove regole Agcom. A partire dal 12 novembre 2025 entreranno ufficialmente in vigore le norme dell' Agcom che impongono la verifica dell'età degli utenti per accedere ai siti vietati ai minori, come quelli dedicati a contenuti pornografici, giochi d'azzardo online o vendita di alcolici e sigarette. Queste piattaforme hanno tempo fino a quella data per adeguarsi alle disposizioni dell'Autorità, stabilite da una delibera approvata nella primavera scorsa, che concedeva sei mesi di transizione. Una sperimentazione parallela a quella europea.

© Dayitalianews.com - Dal 12 novembre scatta la verifica dell’età per i siti vietati ai minori

