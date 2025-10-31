Dal 1° novembre tariffa serale ridotta al Parcheggio Duc
Dal 1° novembre, il Parcheggio del DUC di viale Fratti applicherà la tariffa agevolata di 1 euro all’ora nella fascia notturna, dalle 19 alle 7.L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale per rendere la sosta nei parcheggi in struttura sempre più accessibile. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
