Daje Papa forza Roma! | l' incontro coi tifosi è esilarante
Papa Leone XIV ha incontrato qualche fedele, nonché chiaro tifoso della Roma, per le strade della Capitale. Data la sua nota fede giallorossa, i presenti non si sono certo tirati indietro rivolgendosi al Pontefice sperando in una. benedizione in ottica Scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Papa Leone XIV grida "Forza Roma": il saluto speciale a un tifoso giallorosso - Incontro insolito per un tifoso della Roma, che si è trovato nello stesso ristorante di Papa Leone XIV. Segnala corrieredellosport.it
Papa Leone XIV dice “Forza Roma” in un video diventato virale - Un momento curioso e divertente ha catturato l’attenzione dei tifosi giallorossi: in un video pubblicato su Instagram da Marco Meddi, Papa Leone XIV risponde con entusiasmo a un saluto rivolto da un ... ilmattino.it scrive
Il video virale di Papa Leone XIV che saluta un tifoso giallorosso: «Ciao Claudio, forza Roma!» - A pranzo nella residenza di Castel Gandolfo, Leone XIV ha risposto scherzosamente a un ospite fuoricampo munito di telefonino. video.corriere.it scrive