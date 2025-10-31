Daily Crown | Andrea non è più principe Gb accoglie con favore decisione di Carlo
Londra, 31 ott. (AdnkronosAfp) - La storica decisione di re Carlo III di privare il fratello Andrea dei suoi titoli reali e, di fatto, di esiliarlo ha ottenuto un ampio sostegno nel Regno Unito, ma non è riuscita a placare le richieste di ulteriori misure e di un maggiore controllo sulla monarchia. La decisione del re di revocare il titolo di principe ad Andrea, la prima in oltre un secolo, è l'ultima umiliante conseguenza per il reale, travolto dallo scandalo per i suoi legami con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein. Ieri, Carlo aveva annunciato che avrebbe cacciato il fratello minore dalla sua dimora storica nel parco del Castello di Windsor, dopo le rinnovate accuse di una delle principali accusatrici di Epstein, Virginia Giuffre. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
DAILY CROWN - Juan Carlos, 'Diana fredda e distante, mai avuto relazione con lei’ - X Vai su X
DAILY CROWN - Ultimatum William a figlie Andrea, lo convincano a lasciare la Royal Lodge - facebook.com Vai su Facebook
Daily Crown: Andrea non è più principe, Gb accoglie con favore decisione di Carlo - La storica decisione di re Carlo III di privare il fratello Andrea dei suoi titoli reali e, di fatto, di esiliarlo ... Si legge su iltempo.it
Daily Crown: ultimatum William a figlie Andrea, lo convincano a lasciare la Royal Lodge - Il principe William avrebbe minacciato di privare le principesse Beatrice ed Eugenia dei loro titoli se il padre non ... Riporta iltempo.it
Daily Crown: il principe Andrea ospitò Epstein, Maxwell e Weinstein al Royal Lodge - Il principe Andrea ospitò Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell e Harvey Weinstein al Royal Lodge, la sua residenza privata nel parco del Castello di Windsor. Lo riporta msn.com