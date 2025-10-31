Dai sapori dei formaggi ai luoghi della Grande Guerra le ultime tappe dell' anno del Centoporte
Dalle celebrazioni della Grande Guerra al treno storico che viaggerà nel gusto alla scoperta di una delle tradizioni più caratteristiche del territorio, quella casearia, per arrivare al periodo dell’avvento tra i krampus e i mercatini di Natale. Sono ancora cinque le fermate dei Centoporte per. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Oggi ci trasferiamo a Scanno tra sapori autentici, formaggi veri e salumi che raccontano l’Abruzzo più genuino. Oggi in teglia trovi sapori veri: salame, verdure di campo e formaggio d’Abruzzo. Puoi assaporarli anche con un semplice taglierino, accompag - facebook.com Vai su Facebook
Insolito franceseDieci idee di sapori d’Oltralpe contro i luoghi comuni - Condensare la gastronomia di un grande Paese in poche righe è certamente impossibile, ma si può tentare di guardare la cucina francese da una prospettiva diversa, prendendo le distanze dai cliché più ... Si legge su linkiesta.it
Moonlight Lessinia 2025–2026: undici notti di luna piena tra trekking, formaggi e vini naturali - Undici notti di luna piena nel Parco Naturale della Lessinia tra trekking, malghe, formaggi Monte Veronese DOP e vini naturali VinNatur. Segnala gazzettadelgusto.it
Il grande festival di vino e sapori. Mantova capitale - La città di Virgilio crocevia di sapori, colori, tesori d’arte accoglie le eccellenze gastronomiche lombarde. Come scrive quotidiano.net