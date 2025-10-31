Dai rifiuti alle risorse | la nuova cultura dell’economia circolare secondo De Santoli
(Adnkronos) – Prorettore per la Sostenibilità all’Università Sapienza di Roma, dove è anche presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Energetica, Livio De Santoli è una delle voci più autorevoli in Italia sui temi della transizione energetica, dell’efficienza e dell’economia circolare. In questa intervista all’Adnkronos, parla del ruolo delle università come laboratori di sostenibilità, delle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Si tratta di rifiuti a forte rischio abbandono, grazie alla direttiva europea Sup sono attese risorse in più per i Comuni. Ma il servizio costa complessivamente 1,8 miliardi di euro - facebook.com Vai su Facebook
Nicola Fiorita nuovo presidente dell'Autorità rifiuti e risorse idriche Calabria https://rainews.it/tgr/calabria/articoli/2025/10/nicola-fiorita-nuovo-presidente-dellautorita-rifiuti-e-risorse-idriche-calabria-146d391a-607d-4b05-b867-9375e138f078.html?wt_mc=2.ww - X Vai su X
Dai rifiuti alle risorse: la nuova cultura dell'economia circolare secondo De Santoli - Il prorettore alla sostenibilità della Sapienza all'Adnkronos: 'L'Italia può diventare leader nel riciclo delle materie prime' ... Scrive adnkronos.com
Rifiuti illegali in Campania, “rehabilitation site visit” a Giugliano - EI Andrea Di Stasio, il Comandate dei Carabinieri Forestali della Regione Campania G ... Lo riporta finanza.repubblica.it
Rifiuti elettronici: focus sul Ped - Il disciplinare Ecoguard garantisce la tracciabilità della filiera dei rifiuti ... Si legge su gdoweek.it