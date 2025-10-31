Dai ’Pinguini’ alla Michielin Sony Music porta in città emozioni e firmacopie

Da due anni a questa parte, Sony Music è diventata una presenza fissa al Lucca Comics & Games, trasformando il festival in un luogo dove la musica incontra il mondo dei fumetti e dei videogiochi. Quest’anno, l’etichetta discografica porterà in città i Pinguini Tattici Nucleari, Nitro, Francesca Michielin e Giorgio Vanni, offrendo ai fan momenti davvero imperdibili e creando un ponte unico tra musica, cultura pop e intrattenimento. Appuntanento all’interno dello storico negozio di dischi “Sky Stone and Songs” in via Veneto, 7. Tra gli eventi in programma spicca un’edizione speciale di Ahia, dei Pinguini Tattici Nucleari, mentre oggi alle 14 prenderanno il via i firmacopie con gli artisti: un’occasione imperdibile per incontrare da vicino Francesca Michielin con il suo nuovo EP, Nitro con il suo ultimo album e il grande ritorno di Giorgio Vanni, che quest’anno collaborerà con DJ Matrix. 🔗 Leggi su Lanazione.it

