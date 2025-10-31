Dai luoghi della Grande Guerra ai Krampus le ultime tappe dell' anno per il Centoporte
Dalle celebrazioni della Grande Guerra al treno storico che viaggerà nel gusto alla scoperta di una delle tradizioni più caratteristiche del territorio, quella casearia, per arrivare al periodo dell’avvento tra i krampus e i mercatini di Natale. Sono ancora cinque le fermate dei Centoporte per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
