Daffara Juve esordio del bianconero in Serie B e che partita! Parate decisive in Pescara Avellino | a Torino lo osservano con attenzione…
Daffara Juve, esordio del bianconero in Serie B e che partita: l’analisi della sua prestazione con l’Avellino. Un esordio così è difficile anche solo da sognare. Giovanni Daffara, portiere classe 2004 di proprietà della Juventus, ha scelto l’ Avellino in Serie B per il suo primo, vero salto nel calcio “dei grandi”. E la sua prima risposta, nella difficile trasferta di Pescara, è stata un capolavoro. Il giovane portiere ha blindato la porta, risultando il migliore in campo in assoluto e guadagnandosi elogi unanimi e un voto in pagella da fuoriclasse. Un segnale forte, lanciato al campionato e alla Juve stessa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
