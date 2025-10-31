Dacci una sigaretta poi il pestaggio di un 23enne da parte di un gruppo di bulli | ricercati

LECCE – “Dacci una sigaretta”, poi insulti, calci e pugni da parte di un gruppo di bulli. Nuovo episodio di “malamovida” nel cuore di Lecce: il branco pesta un ragazzo e lo spedisce in ospedale. La polizia sta ora indagando sul pestaggio avvenuto nella notte fra venerdì e sabato scorso, ai danni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La sigaretta assassina di Matilde Maria.... L' arciduchessa Matilde Maria d'Asburgo - Teschen nacque a Vienna il 25 gennaio 1849. Era una ragazza originale e ribelle, insofferente a qualsiasi protocollo, ma per la Corte il difetto più grave di tutti erano le sigaret - facebook.com Vai su Facebook

Pestaggio in supermercato a Brescia, arrestato a Ventimiglia un 23enne in fuga - È stato arrestato a Ventimiglia, al confine con la Francia, uno dei responsabili della rapina avvenuta venerdì 19 settembre all'interno di un supermercato nel centro di Brescia conclusasi con il ... Secondo tg24.sky.it

Rapina e pestaggio a Brescia, preso uno dei responsabili: è un 23enne rifugiato. Il questore chiede la revoca dello status - Il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha già annunciato di aver chiesto alla Commissione territoriale per i rifugiati la revoca dello status Uno dei responsabili della rapina avvenuta venerdì scorso ... Si legge su leggo.it

Pestaggio choc a Brescia, arrestato 23enne in fuga - È stato arrestato a Ventimiglia, al confine con la Francia, uno dei responsabili della rapina avvenuta venerdì scorso all'interno di un supermercato nel centro di Brescia ... Secondo notizie.tiscali.it