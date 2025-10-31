Da Villa Calabra a San Giorgio raffica di furti Sgradita ' visita' forzato un veicolo aziendale
Non si placa a quanto pare l'ondata di furti nel territorio cesenate, l'ultimo episodio si mette a referto nell'azienda Perufil in via Calabria, negozio di stoffe e merceria che si trova a Villa Calabra, frazione periferica di Cesena.Leggi le notizie di CesenaToday su Whatsapp: iscriviti al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Calabria Wine Expo 2025, a Villa il cuore delle cantine indipendenti https://www.meravigliedicalabria.it/calabria-wine-expo-2025-a-villa-il-cuore-delle-cantine-indipendenti/ - facebook.com Vai su Facebook
San Giorgio a Cremano, a Villa Bruno la mostra fotografica “Diario di provincia” - 30, a San Giorgio a Cremano, presso la biblioteca di Villa Bruno, via Cavalli di Bronzo n. Segnala napolivillage.com
Al via 'Natale da Favola' in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano - Giostre, animazione, musica, attrazioni, food, mercatini: sono le proposte del villaggio di Natale in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (Napoli). Secondo ansa.it