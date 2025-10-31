Da Uomini e donne al set della serie tv su Livatino | Gero Natale nei panni di un agente della scientifica

Dallo studio televisivo al set cinematografico passando per la musica e la notte agrigentina. Gero Natale, volto noto in città per la sua attività di barman, ha preso parte alle riprese della nuova serie diretta da Michele Placido, “Il giudice e i suoi assassini”, dedicata alla figura del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

