Da un pacco con un destinatario fantasma al laboratorio di passaporti falsi | arrestati due fratelli
Un pacco da ritirare. E i sospetti che dietro quella spedizione ci fosse l'invio di materiale per falsificare documenti. Così la consegna del pacco è stata “monitorata” anche dalla polizia. Gli agenti della II sezione della Squadra Mobile della questura di Milano, guidati dal dirigente Alfonso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
