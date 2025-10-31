Da studenti a giornalisti per la pace | Così diventano cittadini gobali

Proseguono le attività organizzate all’interno del progetto “ Il Mondo come lo vedi tu – seconda edizione ” finanziato dalla Regione Emilia – Romagna all’interno del Bando per iniziative su Pace, intercultura, diritti, dialogo interreligioso e cittadinanza globale. Come lo scorso anno le scuole del territorio sono le principali protagoniste delle azioni inserite nel Bando. A partire dagli incontri organizzati nell’ambito di Internazionale a Ferrara che hanno visto il coinvolgimento dell’ Istituto Comprensivo Bernagozzi con due attività laboratoriali dedicate alla realizzazione di una rivista per ragazze e ragazzi per arrivare all’intervista realizzata dalle studentesse e dagli studenti dll’IISAP Rita Levi Montalcini a Claudio Calia, autore della graphic novel “Dov’è la bellezza”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da studenti a giornalisti per la pace: "Così diventano cittadini gobali"

