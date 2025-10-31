Da Salerno a Chicago La regola dei terzi di Marco De Simone

Zon.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La regola dei terzi” di Marco De Simone conquista la drammaturgia internazionale. Sabato 1° novembre il debutto al Teatro Genovesi, prima della presentazione all’International Voices Project negli Stati Uniti. La regola dei terzi, il nuovo testo teatrale di Marco De Simone, si prepara a un doppio debutto: sabato 1 novembre 2025 (ore 21.15) e domenica 2 novembre 2025 (ore 19.00) al Teatro Genovesi di Salerno (via Sichelgaita 12A), prima di volare a Chicago, dove sarà presentato il 12 novembre all’interno dell’ International Voices Project, prestigiosa rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea mondiale. 🔗 Leggi su Zon.it

