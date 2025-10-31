Da Salerno a Chicago La regola dei terzi di Marco De Simone
“La regola dei terzi” di Marco De Simone conquista la drammaturgia internazionale. Sabato 1° novembre il debutto al Teatro Genovesi, prima della presentazione all’International Voices Project negli Stati Uniti. La regola dei terzi, il nuovo testo teatrale di Marco De Simone, si prepara a un doppio debutto: sabato 1 novembre 2025 (ore 21.15) e domenica 2 novembre 2025 (ore 19.00) al Teatro Genovesi di Salerno (via Sichelgaita 12A), prima di volare a Chicago, dove sarà presentato il 12 novembre all’interno dell’ International Voices Project, prestigiosa rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea mondiale. 🔗 Leggi su Zon.it
Testo vincitore del Premio IN SCENA! Playwright Award di New York Premio Clepsamia VJ Edizioni Milano Premio Caffè delle Arti di Roma Terzo classificato al Premio Conti GAD Pesaro Debutta a Salerno, nell'allestimento della Compagnia dell'Eclis - facebook.com Vai su Facebook
