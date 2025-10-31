Da Report nuove accuse al commissario alla privacy Ghiglia | Intervenne per coprire i lavori nella maxi-villa di Meloni
Nuovo giorno e nuova rivelazione di Report sul membro dell’Autorità Garante della Privacy, il meloniano Agostino Ghiglia. Ieri, infatti, la trasmissione di Sigfrido Ranucci ha pubblicato sui suoi profili social una clip che lancia nuove accuse al membro dell’Authority. L’anticipazione di Report e l’interrogazione sulla villa della premier. Nel video, che è una anticipazione del servizio che andrà in onda domani sera alle 20.30 su Rai3, si spiega che “a gennaio 2025 i deputati di Italia Viva, Francesco Bonifazi e Maria Elena Boschi presentano un’interrogazione parlamentare rivolta al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per i lavori di ristrutturazione della sua villa di 347 mq e del valore di 1 milione e 100mila euro”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Omicidio di Nada Cella, le nuove accuse a Cecere dopo 29 anni. Il pm chiede l'ergastolo: «Ha agito con lucida follia» - facebook.com Vai su Facebook
Report, nuove accuse contro Ghiglia: "Contatti diretti con Sangiuliano". La replica: "Mai fatte pressioni" - X Vai su X
Multa a Report, nuove rivelazioni di Ranucci sul caso Ghiglia-Sangiuliano. E il commissario alla Privacy sfida il giornalista - La nuova anticipazione di Report svela i contatti del commissario Ghiglia con l'ex ministro Sangiuliano sul ricorso al Garante ... Da lanotiziagiornale.it
Report, nuove accuse contro Ghiglia: "Contatti diretti con Sangiuliano". La replica: "Mai fatte pressioni" - Secondo un'anticipazione della trasmissione, l’ex ministro inoltrò i ricorsi sulla vicenda Boccia al Garante che chiese di classificarla come ... msn.com scrive
Report, nuove accuse contro il membro del Garante Ghiglia: «Contatti diretti con Sangiuliano». La replica: «Mai chieste corsie urgenti» - Il consigliere del Garante della Privacy avrebbe chiesto di «inserire i due reclami tra quelli urgenti». Da msn.com