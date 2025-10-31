Nuovo giorno e nuova rivelazione di Report sul membro dell’Autorità Garante della Privacy, il meloniano Agostino Ghiglia. Ieri, infatti, la trasmissione di Sigfrido Ranucci ha pubblicato sui suoi profili social una clip che lancia nuove accuse al membro dell’Authority. L’anticipazione di Report e l’interrogazione sulla villa della premier. Nel video, che è una anticipazione del servizio che andrà in onda domani sera alle 20.30 su Rai3, si spiega che “a gennaio 2025 i deputati di Italia Viva, Francesco Bonifazi e Maria Elena Boschi presentano un’interrogazione parlamentare rivolta al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per i lavori di ristrutturazione della sua villa di 347 mq e del valore di 1 milione e 100mila euro”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Da Report nuove accuse al commissario alla privacy Ghiglia: “Intervenne per coprire i lavori nella maxi-villa di Meloni”