da rabin a netanyahu un viaggio in ascolto per capire israele e palestina

Nella primavera del 1893 Matilde Serao lascia Napoli. S'imbarca. Direzione Alessandria d'Egitto. Il Cairo, le piramidi. Ma il suo obiettivo è in realtà la Palestina ottomana. Per capirla, nelle sue mille sfaccettature. Un mondo complesso. Dove vivono gli ebrei che non l'avevano mai lasciata e cominciano ad arrivare gli ebrei della diaspora, in fuga soprattutto dall'Europa dei pogrom. Theodor Herzl da qualche anno – il movimento sionista nascerà a Basilea nel 1897 – predicava la necessità del tornare nella patria ancestrale. Accanto a loro i turchi, i mussulmani, gli arabi, i beduini, i drusi, i cristiani "latini" nel segno di San Francesco, e quelli di tutti i riti cattolici, e di tutti gli scismi, in perpetua concorrenza fra loro.

