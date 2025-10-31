Da Pokémon a Halo Trump usa i videogiochi per la propaganda | Microsoft sceglie il silenzio totale

Quando la Casa Bianca ha pubblicato su X un’immagine generata con intelligenza artificiale del presidente Donald Trump vestito come Master Chief di Halo, in saluto militare davanti a una bandiera americana con solo 40 stelle invece di 50, il mondo dei videogiochi ha trattenuto il fiato. Non per l’errore vistoso nella bandiera, né per la spada energetica aliena impugnata dalla mano sinistra del presidente. Ma per una domanda che brucia ancora senza risposta: perché Microsoft non dice nulla? L’immagine è arrivata domenica 27 ottobre, in risposta a un tweet di GameStop che dichiarava concluse le console wars dopo l’annuncio bomba di Halo: Campaign Evolved, il remake del primo Halo che nel 2026 arriverà anche su PlayStation 5. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Da Pokémon a Halo, Trump usa i videogiochi per la propaganda: Microsoft sceglie il silenzio totale

