Nel caso del delitto di Garlasco, la tensione non si ferma alle aule di tribunale ma si estende ai rapporti tra i professionisti che negli anni hanno seguito la difesa di Andrea Sempio, uno dei nomi rimasti a lungo nell'ombra dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. A riaccendere lo scontro è stata una nuova puntata del programma televisivo "Ore 14", condotto da Milo Infante su Rai 2, che ha intercettato fuori dal suo studio l'avvocato Federico Soldani, in passato legale di Sempio insieme ai colleghi Massimo Lovati e Simone Grassi. Nel video, Soldani appare visibilmente irritato e si lascia andare a parole durissime nei confronti dell'ex collega.

"Da pestare a sangue". Garlasco, insulti shock a Lovati in diretta: Milo Infante gelato