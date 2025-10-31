Da Pavia a Como Cremona Lodi Monza e Sondrio Tante città al centro

Per il secondo anno consecutivo Pavia sarà una delle città satellite della manifestazione milanese e, da giovedì 13 a domenica 16 novembre, presenterà un palinsesto ricco di appuntamenti e di nomi prestigiosi. Solo per citare qualche nome dei protagonisti, Gianrico Carofiglio (alle 18 del 13, auditorum Assolombarda), Erica Mou (nella foto - alle 21 del 13 novembre al teatro Volta), Marco Balzano (alle 11 del 13 al liceo scientifico Copernico). Chiuderà la manifestazione ’La parabola del potere’ con Antonio Scurati e Giuseppe Antonelli alle 11 del 16 novembre (aula magna del collegio Ghislieri). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

