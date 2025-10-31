da oggi ricominciamo a vivere gioia e stupore tra i cittadini

"Noi viviamo in un paradiso terrestre, ogni tanto il Padre ci mette alla prova se meritiamo di vivere qui". Sono le parole dell’imprenditore nursino Vincenzo Bianconi, sentite più volte nell’arco di questi nove anni d’attesa. La restituzione della basilica premia chi ha deciso di rimanere a Norcia, ma la vittoria è di tutta la comunità che con determinazione e tenacia ha creduto nella ripartenza. "Con la riapertura della basilica – afferma Bianconi, imprenditore nel settore della ricettività e della ristorazione – riconquistiamo la piazza che rappresenta il cuore pulsante di Norcia. Questa giornata è importante da un punto di vista spirituale, perché c’è chi ritrova un luogo di ricordi, da un punto di vista culturale grazie anche alle nuove scoperte ed economico-turistico perché restituisce al territorio un luogo che rappresenta un motivo in più per visitare Norcia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

