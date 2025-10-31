da londra a manhattan il mondo si traveste per halloween

Il mondo festeggia Halloween. Londra (compreso lo zoo) si traveste con costumi e decorazioni, così come in Romania, con il castello di Dracula che si riempie di turisti alla ricerca del brivido. "Dolcetto o scherzetto" anche alla Casa Bianca, dove il presidente americano Donald Trump distribuisce dolci e gioca con i bambini. E anche Manhattan cambia volto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

