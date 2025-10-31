Dà in escandescenze in un bar e minaccia i carabinieri nei guai una 38enne
Si scaglia contro la vetrata di un bar, rompe un tavolino e poi spacca una bottiglia di birra con cui minaccia i carabinieri. È successo mercoledì 29 ottobre, alla sera, tra Piazzale Roma e viale Patrioti. La donna, una 38enne del Ghana, in evidente stato di alterazione, solo alla vista del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
