Dà in escandescenze alla stazione armato di coltello | bloccato dagli agenti finisce in ospedale
Un uomo in evidente stato di agitazione ha importunato, questa mattina, 31 ottobre, i viaggiatori in attesa di prendere il treno alla stazione di Latina. L'allarme è scattato intorno alle 8, quando alcuni cittadini hanno richiesto l'intervento della polizia, temendo che l'uomo fosse armato di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
