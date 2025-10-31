Da ghetto della droga a magazzino per la logistica realizzato il primo pilastro al posto delle ex officine Romanazzi

Dopo le complesse operazioni di bonifica, è stato posato il primo pilastro del nuovo magazzino per la logistica urbana che sorgerà al posto delle ex officine Romanazzi, a Tor Cervara. Il terreno, acquistato dalla Prologis, ospiterà uno stabile da 10 mila metri quadri.Le ex officine RomanazziDa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

I carabinieri hanno sequestrato la droga. Nell'abitazione è stato trovato anche un taser - facebook.com Vai su Facebook

Da ghetto della droga a magazzino per la logistica, realizzato il primo pilastro al posto delle ex officine Romanazzi - Dopo aver terminato le complesse operazioni di bonifica i lavori per il nuovo hub logistico sono entrati nel vivo ... Si legge su romatoday.it

Palermo, creano magazzino della droga e si allacciano abusivamente alla luce: denunciati - I Carabinieri della Stazione di Palermo Villagrazia hanno denunciato in stato di libertà, due fratelli, di 26 e 27 anni, palermitani, già noti alle forze dell’ordine e, ritenuti responsabili dei reati ... msn.com scrive

Magazzino per stoccaggio della droga scoperto nel Senese - Un magazzino per lo stoccaggio e il taglio della droga è stato scoperto dai carabinieri in un appartamento nelle campagne tra il comune Colle di Val d'Elsa e quello di Poggibonsi, in provincia di ... Da ansa.it