Da due mesi dorme in auto a Palermo dopo la morte del marito trovato un alloggio alla 63enne e alla cagnolina Molly
Da due mesi la signora Antonina era costretta a vivere in auto, davanti al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. Nessuno voleva darle un letto nei dormitori cittadini perché aveva con sè la cagnolina Molly. E lei, 63 anni, non poteva permettersi altro con in mano una pensione di reversibilità di poco più di 600 euro dopo la morte del marito. Alla fine una comunità di Cinisi ha deciso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
