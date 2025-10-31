Da Creamy a Orange Road | l' arte senza tempo di Akemi Takada

Movieplayer.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'edizione 2025 del Lucca Comics & Games abbiamo avuto la possibilità di incontrare la sensei Akemi Takada, storica illustratrice e character designer, creatrtice di alcuni dei personaggi più iconici della prima generazione di anime arrivati in Italia. Per gli appassionati di anime giapponesi della prima ora, diciamo, c'è un nome particolarmente caro, a cui sono indissolubilmente legati alcuni dei personaggi più famosi e amati tra chi sintonizzava il televisore su Italia 1 per guardare L'incantevole Creamy, o Kimagure Orange road (prontamente e inopinatamente ribattezzato, in Italia "E' quasi magia, Johnny"). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

