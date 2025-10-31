Da Creamy a Orange Road | l' arte senza tempo di Akemi Takada
Durante l'edizione 2025 del Lucca Comics & Games abbiamo avuto la possibilità di incontrare la sensei Akemi Takada, storica illustratrice e character designer, creatrtice di alcuni dei personaggi più iconici della prima generazione di anime arrivati in Italia. Per gli appassionati di anime giapponesi della prima ora, diciamo, c'è un nome particolarmente caro, a cui sono indissolubilmente legati alcuni dei personaggi più famosi e amati tra chi sintonizzava il televisore su Italia 1 per guardare L'incantevole Creamy, o Kimagure Orange road (prontamente e inopinatamente ribattezzato, in Italia "E' quasi magia, Johnny"). 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Vi do una buon motivo per venire al Japan town...abbiamo finito all'una e quaranta..grazie a tutti i prestatori che hanno reso possibile questa meraviglia, la triplice mostra dedicata a Patlabor, Creamy e Orange Road. non_relevant72 Monica Only shojo, Marco - facebook.com Vai su Facebook
