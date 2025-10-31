Da Cartabia a Nordio | quattro anni di strette sulle procure e la stampa

Stretta sui tempi delle indagini preliminari, reati perseguibili solo su querela di parte, modifica del reato di abuso d’ufficio, le norme sulle intercettazioni, divieto di pubblicazione degli atti. Sono solo alcune delle “innovazioni” apportate al Codice penale italiano sotto i governi Draghi e Meloni. O, se preferite, le picconate al sistema della giustizia firmate dai due ultimi Guardasigilli, Marta Cartabia e Carlo Nordio. Riforme (ma sarebbe meglio dire, legacci agli inquirenti e ai giornalisti) che hanno un’unica ottica comune: favorire, in nome della presunzione di innocenza, gli imputati (soprattutto se colletti bianchi) e legare le mani agli inquirenti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

