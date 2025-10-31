da brescia a bergamo gli eventi nel segno della gastronomia locale

di Federica Pacella Fine settimana tra appuntamenti gastronomici nel Bresciano e nella Bergamasca. Nella bassa bresciana, in particolare, si celebrano alcuni dei prodotti di stagione che caratterizzano la gastronomia locale. A Quinzano d’Oglio, profonda bassa bresciana, la Sagra del salame cotto e della Grepola (pezzi di lardo cotti nello strutto e poi torchiati con erbe e aromi) testimonia la tradizione contadina: oltre 100 banchi enogastronomici lombardi animeranno il centro storico per l’intera giornata di domenica 2 novembre, con prodotti tipici locali. Sarà ricreato uno spaccato di vita agreste con giochi di una volta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

