Da Arezzo a Roma Il progetto contro le dipendenze nelle scuole arriva in Senato
“Sono due anni che nelle scuole aretine portiamo avanti, con discrezione e continuità, un progetto fondamentale per informare e sensibilizzare gli studenti sui danni legati all’uso di droghe, alcol e fumo, soprattutto in età adolescenziale. Un lavoro educativo silenzioso, ma profondo, che oggi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
