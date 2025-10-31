Cybersecurity&Cybercrime | il podcast che svela l’impero del Gruppo Conti
(Adnkronos) – Il podcast Cybersecurity&Cybercrime, ideato e condotto dal professor Antonio Capobianco, CEO di Fata Informatica e docente universitario, apre la nuova stagione con un focus monografico e approfondito su Conti, il potente gruppo ransomware noto per aver ridefinito il cybercrime trasformandolo in una vera e propria impresa criminale organizzata. La narrazione è stata articolata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Una lettura per chi è interessato a temi come #cybersecurity, #cybercrime, cultura digitale e informazione La Newsletter di Computer Security News - X Vai su X
È ufficiale parte la seconda edizione di #GlitchZone, la Call dedicata alle migliori start-up della #cybersecurity di @Scientifica In un contesto dove: gli attacchi informatici globali sono aumentati del 47% nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo - facebook.com Vai su Facebook