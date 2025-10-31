Cybersecurity&Cybercrime | il podcast che svela l’impero del Gruppo Conti

(Adnkronos) – Il podcast Cybersecurity&Cybercrime, ideato e condotto dal professor Antonio Capobianco, CEO di Fata Informatica e docente universitario, apre la nuova stagione con un focus monografico e approfondito su Conti, il potente gruppo ransomware noto per aver ridefinito il cybercrime trasformandolo in una vera e propria impresa criminale organizzata. La narrazione è stata articolata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com