Cybersecurity PMI a lezione di sicurezza con CNA Ancona

ANCONA- Grande successo di partecipazione, mercoledì 29 ottobre, per il corso gratuito per gli associati “Cybersecurity per le PMI – Le vulnerabilità che aprono la porta agli attacchi”, organizzato da CNA Ancona in collaborazione con ANCHARIA Srl, spin-off dell’Università Politecnica delle Marche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

