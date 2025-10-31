CUPRA FIP Finals 2025 | l’elite del padel mondiale in campo a Shanghai

Roma, 31 ott. (askanews) – Trentadue coppie per l’atteso, grande appuntamento finale del CUPRA FIP Tour 2025, che vedrà in campo l’elite del padel mondiale. E sarà un appuntamento storico con le CUPRA FIP Finals, per la prima volta in scena sui campi di Shanghai, in Cina, dal 3 al 6 dicembre prossimi allo Jiangwan Sports Center. Le CUPRA FIP Finals, che vedranno in campo i migliori giocatori e le migliori giocatrici del più vasto circuito mondiale di padel – si snoda su 5 continenti, 48 paesi e 318 tornei nel 2025 tra maschile e femminile – sono organizzate dalla Federazione Internazionale Padel e il supporto della Chinese Tennis Association. 🔗 Leggi su Ildenaro.it