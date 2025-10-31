Cultura patriarcale e violenza di genere una serata di riflessioni insieme alla scrittrice Catherine Dunne

Cesenatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ERT Teatro Nazionale ospita al Teatro Bonci domenica 23 novembre (ore 18) una tra le voci più intense e appassionate della letteratura contemporanea: Catherine Dunne, autrice irlandese tradotta in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

