Cultura patriarcale e violenza di genere una serata di riflessioni insieme alla scrittrice Catherine Dunne
Per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ERT Teatro Nazionale ospita al Teatro Bonci domenica 23 novembre (ore 18) una tra le voci più intense e appassionate della letteratura contemporanea: Catherine Dunne, autrice irlandese tradotta in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Elena Cecchettin, sorella di Giulia Cecchettin, ha chiesto di riconoscere la cultura patriarcale della nostra società, le istituzioni e la mentalità che la alimentano. Ha criticato la politica, la giustizia e i media che minimizzano o giustificano la violenza di genere.
