Cultura contro la paura L' Orchestra Multietnica di Arezzo ospita Dario Brunori
Arezzo, 31 ottobre 2025 – Un evento speciale per due teatri che tornano ad essere casa per un intero territorio, aprendo il proprio spazio a pubblico e artisti, a progetti, idee, incontri e riflessioni. Martedì 4 e mercoledì 5 novembre saranno rispettivamente il Teatro Verdi di Monte San Savino e il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino a farsi protagonisti dell'incontro tra musica e racconto dal titolo “Culture contro la paura – omaggio a Paolo Benvegnù” che vedrà sul palco l'Orchestra Multietnica di Arezzo insieme a due ospiti d'eccezione: la band de I Benvegnù e il cantautore Dario Brunori, uno tra gli artisti più apprezzati della sua generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
