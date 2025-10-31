Roma, 31 ott – La fase del capitalismo terminale, caratterizzata dal controllo poliziesco, espressione patologica della società nutritiva del consumo e del narcisismo, è funestata dalla mancanza di nascite. La spinta vitale che ha dato per secoli la continuità della stirpe sembra essersi esaurita definitivamente: culle vuote e una profonda stanchezza esistenziale sta portando alla scomparsa degli italiani. Una visione malata della realtà. Decenni di consumismo esasperato importato da oltre oceano, hanno generato una visione della realtà malata, incentrata unicamente sul benessere economico e la soddisfazione immediata delle pulsioni secondo il Principio di piacere, che non ammette di antepoore i doveri ai piaceri immediati. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Culle vuote e morte dei popoli