Cuba la devastazione dell' uragano Melissa | offerta di aiuto dagli Usa

Non sono stati segnalati decessi dopo che la Protezione Civile ha evacuato più di 735.000 persone nella parte orientale di Cuba prima dell’arrivo dell’uragano Melissa. I residenti stanno ora lentamente iniziando a tornare a casa. Una riunione della Protezione Civile, presieduta dal presidente Miguel Díaz-Canel, non ha fornito una stima ufficiale dei danni. Tuttavia, i funzionari delle province colpite – Santiago, Granma, Holguín, Guantánamo e Las Tunas – hanno segnalato perdite di tetti, linee elettriche e cavi di telecomunicazione in fibra ottica, nonché strade interrotte, isolamento delle comunità e pesanti perdite nelle piantagioni di banane, manioca e caffè. 🔗 Leggi su Lapresse.it

