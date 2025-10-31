Crosetto | Disimpegno Usa? Europa dovrà riprendere in mano la propria sicurezza
Gli americani lentamente, col tempo, si disimpegneranno lasciando soltanto un piccolo contingente rispetto a quello che hanno adesso”. Questo perché “ vogliono che l’Europa si occupi della propria sicurezza “. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in merito al richiamo dei soldati nell’Est Europa da parte degli Stati Uniti, a margine della cerimonia di Giuramento del 2° Blocco 2025 e Giornata delle Medaglie d’Oro al Valor Militare ad Ascoli Piceno. “Dopo 70 anni, come diciamo da tempo, l’Europa dovrà prendere in mano la propria sicurezza. In teoria ogni Nazione deve prenderla in mano – ha precisato il ministro -. 🔗 Leggi su Lapresse.it
