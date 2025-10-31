Crollo di via Mariti | sistemata la strada vicino al cantiere Presto la riapertura al traffico
Conclusi i lavori di sistemazione su via Giovanni da Empoli, la strada che costeggia il grande cantiere dell'Esselunga dove si verificò, nel febbraio 2024, il crollo che costò la vita a 5 operai, mentre era in costruzione un supermercato al posto dell'ex Panificio militare L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
