Crollo della natalità la proposta del M5S | contributi fino a 3 mila euro per il social freezing
Offrire alle donne la libertà di scegliere con maggiore serenità quando diventare madri e, al tempo stesso, contrastare il crollo delle nascite che interessa la Sicilia e l’intero Paese. È questo l’obiettivo del disegno di legge presentato all’Ars dal Movimento 5 Stelle, a firma della deputata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
