Crollo della natalità la proposta del M5S | contributi fino a 3 mila euro per il social freezing

Agrigentonotizie.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Offrire alle donne la libertà di scegliere con maggiore serenità quando diventare madri e, al tempo stesso, contrastare il crollo delle nascite che interessa la Sicilia e l’intero Paese. È questo l’obiettivo del disegno di legge presentato all’Ars dal Movimento 5 Stelle, a firma della deputata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

