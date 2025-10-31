Crocieristi contesi al porto di Messina operatore turistico pestato da tre uomini

La Polizia sta indagando su una violenta aggressione avvenuta il 18 ottobre scorso a Largo Minutoli, uno dei principali punti di approdo dei turisti che ogni giorno sbarcano a Messina dalle navi da crociera. Qui, come di consueto, decine di operatori turistici attendono i visitatori per proporre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

