Croce Verde ecco la sede Acquistato l’ex Consorzio | Sarà la casa di tutti noi

L'acquisto dei locali dell'ex Consorzio Agrario in viale della Libertà da parte della Pubblica Assistenza Croce Verde di Chianciano Terme segna una tappa che va ben oltre la semplice acquisizione di un immobile. È un gesto simbolico e collettivo, una forma di riconoscimento reciproco tra la comunità e una delle sue istituzioni più radicate. Fondata alla fine dell'Ottocento, la Croce Verde rappresenta da generazioni una trama viva del tessuto sociale di Chianciano. Nata come risposta solidale ai bisogni immediati, nel tempo è divenuta un luogo di relazioni, di pratiche condivise e di appartenenza civica.

