Crisi nella Royal Family Andrea cacciato da Royal Lodge | Re Carlo teme nuove rivelazioni

La Monarchia britannica è stata scossa da una decisione di portata storica: la rimozione ufficiale del titolo del Principe Andrea, Duca di York, da parte di Re Carlo III. Questo passo drastico segue l’esclusione di Andrea da tutti gli incarichi di rappresentanza e la privazione dei gradi militari, ma si intensifica con l’ordine di lasciare la sua residenza, la Royal Lodge, dove risiede con l’ex moglie Sarah Ferguson. Il giornalista e scrittore Vittorio Sabadin, autore di Elisabetta, l’ultima regina e Carlo. Il principe dimenticato, ha commentato la notizia in un’intervista, definendo l’atto di Re Carlo “una decisione senza precedenti ma inevitabile”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

